Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 23 yılda Türkiye'nin sağlık altyapısında tarihi bir dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, 'Sağlık hizmetlerinin standardını tüm Türkiye'de yukarı çektik' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktayı rakamlarla anlattı. Sağlık hizmetlerinin artık sadece belli bölgeler ya da kesimler için değil, ülkenin tamamı için yüksek standartta sunulduğunu belirten Erdoğan, güçlü bir sağlık ekosistemi oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye genelinde aile hekimliği sistemi, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, özel ve üniversite hastaneleriyle kapsamlı bir altyapı kurulduğunu ifade eden Erdoğan, 'Bugün Türkiye; bin 539 sağlık kuruluşu, 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 49 bine yaklaşan yoğun bakım yatağıyla vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir' dedi.

İSTANBUL'DA 23 YILDA 77 HASTANE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda yalnızca İstanbul'da yapılan yatırımlara dikkat çekerek, 'İstanbul'da 35 yeni hastane, mevcut hastanelere 24 ek hizmet binası ve 18 güçlendirme çalışmasıyla toplam 77 hastaneyi milletimizin hizmetine sunduk' ifadelerini kullandı. Hastane yatırımlarının yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetlerinin de güçlendirildiğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul'da 12 ağız ve diş sağlığı merkezi, 103 birinci basamak sağlık tesisi ve son 5 yılda 3'ü şehir hastanesi olmak üzere 7 büyük hastane inşa edildiğini söyledi.

SAĞLIK PERSONELİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Sağlık insan kaynağındaki artışa da değinen Erdoğan, İstanbul'da hekim sayısının yüzde 134, ebe ve hemşire sayısının ise yüzde 311 oranında artırıldığını belirtti. Türkiye genelinde 234 bin hekim, 264 bin hemşire olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanının görev yaptığını ifade eden Erdoğan, İstanbul'da ise 52 bine yakın hekim ile 51 bini aşkın ebe ve hemşirenin hizmet verdiğini kaydetti.

Bu güçlü altyapı sayesinde yıllık muayene sayısının Türkiye genelinde 1 milyarın üzerine, İstanbul'da ise 170 milyonun üstüne çıktığını söyleyen Erdoğan, 'Türkiye'de bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İstanbul'da 79 bin vatandaşımıza evde sağlık hizmeti sunuyoruz' dedi.

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE MARKASI

Yapılan yatırımların sağlık turizmine de güçlü katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte vatandaşların tedavi için yurt dışına gittiğini, bugün ise dünyanın dört bir yanından insanların Türkiye'ye geldiğini söyledi.

2025 yılının üçüncü çeyrek verilerine göre, yılın ilk 9 ayında sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının 1,1 milyona, sağlık turizmi gelirinin ise yaklaşık 2,2 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, 'Saç ekimi başta olmak üzere estetik alanında İstanbul artık dünya çapında bir marka haline gelmiştir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açılan Medistate Çekmeköy Hastanesi'nin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.