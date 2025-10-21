Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmet el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. İkili görüşmelerde Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Törende, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad Al-Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirileceği Bayan Sarayı'na hareket etti.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiklerini, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeler ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar sonrasında Kuveyt Emiri'nin vereceği resmi yemeğe katılacak.