Asgari ücret açımlandı. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hiç şüphesiz tüm bunlar önemlidir ama yeterli değildir. Devletimizin imkanları arttıkça çok daha fazlasını yapacağımızı milletimiz zaten biliyor. 85 milyonu olumsuz etkileyen enflasyonla mücadeleden geri adım atmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zammın önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi. Erdoğan devletin imkanları artınca daha iyisini yapacaklarını kaydetti.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Çalışanları enflasyona ezdirmediklerini söyleyen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ortalama memur maaşını yüzde 129, asgari ücreti ise yüzde 107 oranında, en düşük emekli maaşını yüzde 114 oranında yükselttik. Bayram ikramiyelerini 2 katına çıkardık. Tek sefere mahsus 5 bin lira ödeme yapıyoruz. Dün açıkladığımız 2024 yılı asgari ücret rakamını da bu tablonun tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık." dedi.

"TÜM BUNLAR ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİL"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni asgari ücretin işverenlerimize, çalışanlarımıza ve ailelerine ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hiç şüphesiz tüm bunlar önemlidir ama yeterli değildir. Devletimizin imkanları arttıkça çok daha fazlasını yapacağımızı milletimiz zaten biliyor.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

85 milyonu olumsuz etkileyen enflasyonla mücadeleden geri adım atmayacağız. İvme kaybı daha net görülecektir. Fahiş fiyat artışlarına giden aç gözlülere yönelik denetimleri devam ettireceğiz. Milletimizin her bir ferdini refah seviyesini hak ettiği düzeye çıkarana kadr durmadan dinlenmemden çalışacağız."