Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Uluslararası Balinacılık Komisyonu'na (IWC) üye olduğunu duyurdu. Üyelikle birlikte Türkiye'nin deniz memelilerinin korunmasına yönelik küresel çalışmalarda daha aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, balina türlerinin korunmasına yönelik uluslararası iş birliğinde önemli bir adım attı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 30 Aralık 2025 itibarıyla Uluslararası Balinacılık Komisyonu'na (IWC) resmen üye olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre Türkiye'nin komisyon nezdindeki temsili, Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş'in baş delege olarak görevlendirilmesiyle birlikte 12 Şubat 2026 tarihinde resmen başladı.

Türkiye'nin katılımıyla birlikte komisyonun üye sayısı 89'a yükseldi. Üyeliğin, balina stoklarının korunmasına yönelik küresel iş birliğine katkı sağlamasının yanı sıra deniz memelileri üzerine yürütülen bilimsel çalışmaların değerlendirilmesine de destek sunacağı ifade edildi. Söz konusu adımın, Türkiye'nin çok taraflı deniz diplomasisindeki etkinliğini artırması açısından da önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

https://twitter.com/bsgmtr/status/2029487415811772500

Yetkililer, Türkiye'nin bilim temelli ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda uluslararası platformlarda sorumluluk üstlenmeye ve deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarda aktif rol almaya devam edeceğini belirtti.