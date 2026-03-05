Avrupa Bölgeler Komitesi'nin demokrasi ve insan onuru adına verdiği Paweł Adamowicz Ödülü, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törenle Ekrem İmamoğlu'na takdim edildi. İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesaj salondaki katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Brüksel'de bugün gerçekleşen törende, Türkiye'deki yerel demokrasiyi savunma kararlılığının simgesi haline gelen Ekrem İmamoğlu, Paweł Adamowicz Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektup ile salonda okundu ve katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

İmamoğlu mesajında, 'Bugün ülkemin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle özgürlüğüm kısıtlı, ama umudum özgür, iradem özgür. Daha da önemlisi milletimin iradesi hâlâ özgür' ifadelerini kullanarak Türkiye'deki demokratik süreçleri ve seçmen iradesini savunma kararlılığını vurguladı.

Ödül töreni, İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te başlayan tutukluluğunun birinci yılına günler kala ve 9 Mart'taki ilk duruşma öncesine denk gelmesiyle dikkat çekti. İmamoğlu, mesajında haksız yere tutuklu bulunduğunu, adil ve tutuksuz yargılanma hakkının demokratik toplumların temel zemini olduğunu belirtti.

'Tüm Avrupa kurumlarının yerel demokrasiyi korumada sorumluluğu büyüktür' diyen İmamoğlu, ödülü Türkiye'de demokrasiyi savunan belediye başkanları, gençler, hukukçular, gazeteciler ve sandığa sahip çıkan vatandaşlar adına aldığını ifade etti.

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise, ödülün yalnız olmadıklarını gösterdiğini ve yerel demokrasiye yönelik baskılara karşı dayanışmanın önemini vurguladı. Aslan, ödülü İmamoğlu adına kabul etti ve sürece katkı sunan Avrupa Parlamentosu üyelerine teşekkürlerini iletti.