Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen İHA saldırılarını kınadı ve saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, bugün Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki bu tür saldırıların üçüncü ülkeleri de hedef alabileceği ve savaşın yayılma riskini artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği vurgulanırken, Türkiye'nin her koşulda Azerbaycan'ın yanında duracağı belirtildi.

Türkiye'nin bölgedeki istikrar ve güvenliğe verdiği önemin altı çizilirken, saldırıların barışçıl yöntemlerle sonlandırılması çağrısının yapıldığı Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde dayanışmanın sürdürülmesi ve bölgesel gerilimin artmasının önlenmesine yönelik kararlılığın bir göstergesi oldu.