Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 23 yılda Rize'ye 7,2 milyar TL'lik sağlık yatırımı yapıldığını duyurdu. Ayrıca, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmayı değerlendirerek, Gazze'ye insani yardımların hızla ulaştırılacağını ve bölgenin yeniden imarı için Türkiye'nin katkı sağlayacağını belirtti.

RİZE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valilik Tören Alanı'nda düzenlenen Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında yapılan yatırımları özetledi.

RİZE'YE SAĞLIKTA DEV YATIRIMLAR

Son 23 yılda Rize'ye 7 milyar 211 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını 911 yatak kapasiteli 31 sağlık tesisi ve hizmet binasını halkımızın hizmetine sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden projeler arasında, 22 milyar TL'lik yatırım bedeline sahip bin 203 yatak kapasiteli 3 sağlık tesisi bulunduğunu ifade ederek, '1.053 yataklı Rize Şehir Hastanesi'nin yüzde 48'i, 100 yataklı Güneysu Devlet Hastanesi'nin yüzde 92'si, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi'nin yüzde 40'ı tamamlandı. 2026 sonunda Şehir Hastanesi ile Rize, sağlıkta öncü şehirlerden biri olacak' dedi.

GAZZE'DE ANLAŞMA MÜJDESİ: 'YÜZLER GÜLDÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında sağlanan anlaşmayı 'tüm Müslümanları ve vicdan sahibi insanları sevindiren bir haber' olarak nitelendirdi.

'İki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü, insanlar korkuyla değil sevinçle sokaklara döküldü' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazzeli çocukların tebessümleri içimizi ısıttı, şükür secdeleri bizi farklı bir duygu dünyasına götürdü' diyerek Türkiye'nin bu sürece en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

GAZZE'YE YARDIM VE YENİDEN İMAR SÖZÜ

Gazze'ye insani yardımların hızlandırılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mısır'ın El Ariş Limanı'nda bekleyen gemilerimizdeki yardımları hızla ulaştıracağız. Havalar soğumadan ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek, o kadar güzel bir iş yapmış olacağız' dedi. İsrail'in geçmişte verdiği sözleri tutmama sicilini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aynı yanlış yola girmemeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Gazze'de iki yıllık bombardımanın yol açtığı yıkım ve enkazın kaldırılmasında, bölgenin yeniden imarında bize düşen neyse yerine getireceğiz' sözleriyle Türkiye'nin kararlılığını ifade etti.