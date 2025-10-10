İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için sürenin uzatılmayacağını hatırlatarak, Ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın belge değiştirdiğini duyurdu. 31 Ekim sonrası eski belgeler geçersiz olacak ve indirimli ücretlerden yararlanılamayacak.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 21 günde harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Paylaşımda, halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığı belirtilerek, değişim hızının yetersiz olduğu vurgulandı.

'Süre uzatılmayacak' uyarısını yineleyen Bakan Yerlikaya, 31 Ekim 2025 tarihinden sonra eski belgelerin kullanılamayacağını ve yenileme işlemlerinde indirimli harç değerli kağıt ile hizmet bedeli avantajının kaybedileceğini ifade etti.

RANDEVU ALIN, DEĞİŞİM YAPIN

Bakan, vatandaşlara seslenerek, 'Lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim' dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün online randevu sistemi üzerinden işlemlerin kolaylaştırıldığı anımsatıldı.