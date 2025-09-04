Ankara Ticaret Odası'nın destekleriyle düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-Capital of Fashion (COF'25) bu yıl muhteşem 4 defile ile başladı. Joker Ajans modellerinin sunumu ile yapılan defileler izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - n Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-Capital of Fashion'a Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Moda ve Hazır Giyim Sektörü Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, REM Fuarcılık Genel Müdürü Remzi Çayır, AGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve çok sayıda sektör temsilcileri ile çok sayıda modasever katıldı.

Hazır giyim sektörünü Başkent'te buluşturan COF'25, Türkiye'nin 100'e yakın kadın hazır giyim markasını, 50 farklı ülkeden 5 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonel alıcıyla bir araya getirdi. Fuar ziyaretçilerinden Şirin Koşar "Ankara fuarına ilk defa katılıyorum. Joker Ajans modellerinden Sude Koşar'ın annesiyim, onun vasıtasıyla katıldım. Defilesini seyrettim, gerçekten tekstil ürünleri çok güzel. Defile çok güzel, tasarımlar çok güzel. Çok güzel düşünülmüş, herkese hitap edecek şekilde tasarlanmış" dedi.

Joker Ajans'tan Burak Özdemir ise; sadece ticaretin değil; tasarımın, yeniliğin ve hayallerin buluştuğu bir vitrin bu fuar olduğunu belirterek, "Ankara’nın ve Türkiye’nin üretim gücünü, tasarım kabiliyetini ve sektörün uluslararası vizyonunu dünyaya göstermektedir” dedi.

Başkentte moda rüzgarının 3-6 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.