Giresun Belediyesi, kısa bir süre sonra başlayacak eğitim öğretim sezonu öncesi şehrimiz genelindeki okul öğrenci servislerine yönelik daha güvenli ulaşım sağlanması amacıyla eğitim ve denetim çalışması

gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, Giresun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen servis araçlarına gerekli

uyarılar yapıldı.

Şehrimizin en değerlileri çocuklarımızın okullarına güvenle gidebilmeleri ve huzurlu bir şekilde

evlerine dönebilmeleri için eğitim öğretim sezonu öncesi gerçekleştirilen çalışmaya Giresun’da

faaliyet gösteren okul servisi yetkilileri katıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme eğitimi ardından yapılan denetimlerde; okul servis araçları özel izin

belgesi, araç teknik uygunluk belgesi, rehber personel, özel izin belgesinde kayıtlı bulunan şoför

dışında sürücü çalıştırılıp çalıştırılmadığı, koltuk sayısından fazla öğrenci alınıp alınmadığı ve servis

araçları yönetmeliğinde bulunan kurallara uyulup uyulmadığı gibi konularda denetim ve bilgilendirme

de bulunuldu.