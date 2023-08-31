Bağımsız Türkiye Partisi 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Kutlamalar Türkiye genelinde yapıldı. İstanbul’daki kutlamaların adresi Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a hareket ettiği Sarayburnu sahili oldu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Gençlik Kolları Türkiye genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

İstanbul’daki kutlamalar Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a hareket ettiği Sarayburnu sahilinde yapıldı.

Türk bayraklarıyla Sarayburnu’ndaki Atatürk anıtı önüne gelen BTP’li gençler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından hep birlikle marşlar söyledi.

“Milli bayramlar bizim için niye önemli?”

BTP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir İnan tüm milli bayramları olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramını da BTP olarak ilk günkü heyecanıyla kutladıklarını söyledi.

İnan, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu bayramın şu an 101. yılını kutluyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi olarak bugün Sarayburnu'nda Atatürk'ün Samsun'a hareket ettiği yerde kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun, bize böyle güzel bir ülke, güzel bir toprak, güzel bir vatan bıraktılar. Biz de Bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak bütün milli bayramları 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos aynı ilk günkü heyecanla beraber yaşamaya gayret gösteriyoruz. Milli bayramlar bizim için niye önemli? Ebedi Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın, ‘Milli bayramlarını kutlamayanlar dini bayramlarını kutlayamazlar’ diye çok güzel bir sözü var. Bu bizim için gerçekten çok ince ve bizim içimize oturan bir söz. O yüzden milli bayramlarını kutlamaya gayret gösteren bir ekiple beraber bizden sonra gelecek nesillere, çocuklarımıza bu bayramın özelliğini, önemini anlatmak istiyoruz, o yüzden buradayız. Bugün bizim çok önemli, 101. Yıl” dedi.

“BTP kadroları 30 Ağustos’u 81 ilde coşkuyla kutluyor”

“Bağımsız Türkiye Partisi kadroları şu an 81 ilde meydanlarda bu bayramı coşkuyla, sevinçle kutluyorlar” diyen İnan şöyle devam etti, “O yüzden kendimizi diğer partilerden ayırmak istiyorum. Çünkü gerçekten milli bayramlar bizim için çok önemli ve yine ebedi Genel Başkanımızın sözüyle devam etmek istiyorum, ‘Evlerinize Türk bayraklarını asın, asmazsanız gelir başkası kendi bayrağını oraya asar’ Genel Başkanımız Hüseyin Baş da bugünün önemini bize tekrar tekrar söylüyor, ‘meydanlara inin ve coşkuyla bunu kutlayın’ diyor. Birazdan burada partimizden olan olmayan hiç önemli değil o coşkulu havayı yaşayacak yüzlerce insanla beraber burada 30 Ağustos'u beraber kutlayacağız”