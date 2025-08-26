Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara ve ailelere yönelik düzenlediği “3. Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliklerinin son durağı Başiskele oldu. Teknolojiden uzak bir gün geçiren çocuklar, açık havada eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliklerinin son durağı Başiskele Millet Bahçesi oldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar hem eğlenceli oyunlar oynadı hem de yeni deneyimler kazanarak unutamayacakları bir gün geçirdi.

Başiskele ilçesinde kurulan etkinlik alanında çocukların doyasıya eğlenmesi için şişme oyun alanları ve atletizm parkurları yer aldı. Minikler ayrıca kurulan denge bisikleti parkurunda birbirleriyle kıyasıya yarışarak heyecanlı dakikalar yaşadı.

ATÖLYELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikte çocukların motor becerilerini ve el yeteneklerini geliştirmeye yönelik kurulan atölyeler büyük ilgi gördü. Kalemlik ve şapka boyama, anahtarlık yapım, çim adam atölyeleri miniklerden yoğun ilgi gördü.

Ayrıca alanda kurulan özel bölümlerde çocuklar, geleneksel sokak oyunları ile geçmişten günümüze uzanan eğlenceli anları deneyimledi. Çocuklar, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi geleneksel sokak oyunlarıyla buluştu. Çocuklar, yarışmayı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalara aileler de katılarak çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Minikler, geçmişten bugüne uzanan sokak oyunlarını deneyimleme fırsatı buldu.

PAPAĞANLA FOTOĞRAF KEYFİ

Etkinlikte en çok dikkat çeken bölümlerden biri ise papağan çekim alanı oldu. Çocuklar rengarenk papağanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek unutulmaz anılar biriktirdi.

Çocukların eğlenirken öğrenmesini amaçlayan bilim şovu da etkinliğin en ilgi gören bölümlerinden biri oldu. Sahneye çıkan eğitmenler, deneylerle dolu gösterileriyle çocukları hem güldürdü hem de bilimin eğlenceli dünyasını keşfetmelerine katkı sundu. Çocuklar bilim şovu meraklı gözlerle takip etti.

“Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliğinde çocuklar, hem akranlarıyla kaynaşma fırsatı buldu hem de farklı alanlarda eğlenceli etkinliklere katıldı. Aileler de, çocuklarının mutluluğuna ortak olarak Başiskele Millet Bahçesi’nde keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik masal atölyesi ile son buldu.