Selectum Blu Cruises, Yunan Adaları’na inanılmaz bir tatil imkanı sunuyor. Her hizmeti bulabileceğiniz gemi ile Yunan Adaları’nı keşfedip, keyifli bir tatil yapma fırsatı sunuyor.

İZMİR (İGFA) - Selectum Blu Cruises ile İzmir Çeşme’den kalkışla Yunan Adalarında müthiş tatil keyfini yaşamak isteyen vatandaşlar, yoğun bir talep oluşturuyor.

1 kapı vizesi ile 4 günde 4 Yunan Adası Rodos, Kos, Patmos ve Samos’a sıraya girme, bekleme derdi olmadan stressiz bir tatil imkanı sunan Selectum Blu Cruises, müşterilerine inanılmaz bir tatil sunuyor.

EĞLENCE, TATİL, KÜLTÜR VE GASTRONOMİ BİR ARADA

Yol yorgunluğu yaşamadan gemide sabah, öğle, akşam yemekleri dahil, canlı müzik ve eğlenceli saatler yaşayan vatandaşlar, açık büfeye göre çok leziz ve her zevke uygun yemek seçenekleriyle damak tadına varıyor.

Superior ve üstü kabinlerde, bornozdan terliğe her tür konfor düşünülmüş. Dünyanın en iyi kozmetik markalarından biriyle yapılan işbirliği sonucu şampuan-duş jeli gibi ürünler de son derece kaliteli.

Gemi seyahati, konforuna düşkün, denizde olmayı seven, ufka bakıp dinlenmeyi tercih eden çiftler, balayı tatilcileri, çocuklu aileler ve altın yaş gezginleri için de ideal bir seyahat ürünü.

“BÖYLE BİR KONFOR VE KALİTE BEKLEMİYORDUK”

Selectum Blu Cruises müşterileri, keyifli bir Yunan Adaları tatili yaptıklarını belirterek, “Gemi tatilini pahalı diye biliyorduk. 4 gecelik Yunan Adaları turunun fiyatlarının uygun olduğunu bir haberde gördüm. Rodos, Kos, Patmos ve Samos adalarını içeren tura 649 EURO ödedik. Vize konusunda Schengen Vizesi almanın zor ve süreç isteyen bir durum olduğunu düşünüyorduk. Pasaportlarımızı verdik, vizelerimiz hemen yapıldı. Odalardaki konfor ve rahatlığı anlatamayız. Böyle bir konfor beklemiyorduk. Odada her türlü ihtiyacımız düşünülmüş. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra çay, kurabiye ve kek servisi, gece yemeği ikram ettiler. Özellikle yemek menülerine ve çeşitliliğine bayıldık. Lezzetli ve kaliteli yemek içeriğini beklemiyorduk. Kendimizi sanki gastronomi yolculuğuna çıkmış gibi hissettik. Akşam canlı müzik ve eğlencelerle tatile bayıldık. Disiplinli personeli, daha yüzüne bakmadan hizmetimize koşuyorlardı. Teras katında gündoğumu ve günbatımını izleme, fotoğraf çekinme imkanı bulduk. Gemideyken havuza da girebildik. Gemide mini hastane, güzellik salonu, bar, SPA, shop ve kumarhane olduğunu görünce inanamadık. Adalarda rahatlıkla gezebildik. 700 civarında müşteri vardı gemide ancak hizmette hiçbir aksaklık yaşanmadı. 5, 6, 7 yıldızlı otellerde bile hizmetlerde aksaklık yaşanıyor. Emeği geçen tüm Selectum Blu ailesine teşekkür ediyoruz.” dediler.

VİZE ALMA STRESİ VE ZAHMETİ YOK!

2025 yaz sezonunda başlayan Çeşme Limanı'ndan Yunan Adaları’na sefer düzenleyen tek kruvaziyer olan Selectum Blu Cruises, Yunan makamlarınca verilen özel “Tek Kapı Vizesi” ile müşterilerine büyük bir ayrıcalık sunuluyor. Bu kapı vizesiyle, tur kapsamında olan 4 adaya tek bir işlemle geçiş yapabiliyor ve seyahatiniz kolaylaşıyor.