Çin’in Avrasya İşleri Özel Temsilci Li Hui, Ukrayna krizi için 4. tur mekik diplomasisini üstlenecek. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın bugünkü olağan basın toplantısında bakanlık sözcüsü Mao Ning’e Çin’in yeni tur mekik diplomasisi planına dair bir soru yöneltildi.

Ukrayna krizinin kapsamlı şekilde tırmanmasından bu yana savaşın yayılmakta olduğuna ve barış müzakerelerinin geleceğinin belli olmadığı için çatışmaların daha da yayılma riskinin bulunduğuna dikkat eden sözcü Mao, uluslararası toplumun özellikle de “Küresel Güney” ülkelerinin bu durumdan büyük endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ve sorumlu bir büyük ülke olan Çin’in Ukrayna krizinin siyasi yollarla çözülmesi için hep kararlılıkla çaba harcadığına işaret eden sözcü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in bu konuda ortaya koyduğu “Dört Gereklilik” temelinde Çin ile Brezilya tarafından ortaklaşa getirilen “6 Uzlaşma”nın uluslararası toplumda genel kabul gördüğünü vurguladı.

Sözcü, Çin’in Avrasya İşleri Özel Temsilci Li Hui’nin 28 Temmuz’dan itibaren Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya’yı ziyaret edeceği ve Ukrayna kriziyle ilgili 4. tur mekik diplomasisini üstleneceği bilgisini verdi.

Sözcü Mao, Çin temsilcisi Li Hui’nin “Küresel Güney”in önemli üyeleriyle günümüzdeki durum ile barış müzakereleri süreci üzerinde fikir alışverişinde bulunarak durumun hafifletilmesi konusunu ele alacağını ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için koşullar yaratmaya çalışacağını ifade etti.

Editör: MURAT AYDIN