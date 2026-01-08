Artvin Ticaret Borsası, 2026 yılının ilk Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde, borsa ailesine yeni katılan iş insanı ve üretici Yusuf Arifağaoğlu'na plaket takdim edildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Borçka ilçesine bağlı Taraklı köyünde yaklaşık 20 dönümlük üzüm bağında üretim yapan Arifağaoğlu'nun, ürettiği üzümlerden elde ettiği şarapları Türkiye'nin farklı illerinde başta beş yıldızlı oteller ve seçkin restoranlar olmak üzere birçok noktaya pazarladığı, ayrıca İspanya ve Hollanda'ya ihraç ettiği belirtildi. Yenilikçi üretim anlayışıyla Artvin üretimine ve ticari çeşitliliğine katkı sağlayan Arifağaoğlu, Ocak ayı Meclis Toplantısına katılarak plaketini aldı.



Plaket takdimi, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Karadeniz Bölgesi genelinde üzüm üretimini şarap üretimine dönüştürerek farkındalık oluşturan nadir üreticilerden biri olan Yusuf Arifağaoğlu'nun borsaya üye olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akyürek, Arifağaoğlu'nun Borçka Taraklı köyünde Gürcistan üzüm kültürüne uygun üretim yöntemleriyle yaptığı üretimin büyük bölümünü şarap olarak değerlendirdiğini, ürünlerini Türkiye'nin önemli otel ve restoranlarına sunduğunu ve yurt dışına ihraç ettiğini belirterek, bu üretim modelinin Karadeniz Bölgesi için örnek teşkil ettiğini ifade etti.





Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ise yaptığı değerlendirmede, Yusuf Arifağaoğlu'nun hem ticarette hem de sosyal ilişkilerde örnek alınan bir isim olduğunu belirterek, kendi köyünden başlayarak Borçka'ya, Artvin'e ve ülke ekonomisine değer katan bir marka oluşturduğunu ve bu markayı uluslararası pazara taşıdığını vurguladı.



Plaket takdimi sırasında konuşan Yusuf Arifağaoğlu da yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi genelinde lisanslı şarap üretimi yapan sınırlı sayıda üretici bulunduğunu ifade ederek, üretimini bir aile mirası olarak geleceğe taşımayı hedeflediğini ve takdim edilen plaketin kendisini son derece mutlu ettiğini belirtti.





Plaket töreninin ardından program, Artvin Ticaret Borsası'nın 2026 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı ile devam etti. Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkan Yardımcıları Mustafa Kemal Kahraman ve Uğur Turan ile Meclis Üyeleri Hakan Ermiş, Serhan Aydemir, Şenol Şahin Çelebi, Mustafa Aydın ve Gökhan Şimşek katıldı. Toplantıda ayrıca Genel Sekreter Anıl Gürkan Ersöz de hazır bulundu.



Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.