Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 471 milyon 569 bin TL'lik tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yönelik tarımsal destek ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, yapılan ödemenin tutarının 471 milyon 569 bin TL olduğunu belirtti.

'Üreticimizin emeğine sahip çıkıyor, alın terini berekete dönüştüren desteklerimizi sürdürüyoruz' ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin yanında olmayı öncelediklerini vurguladı.

Destek ödemelerinin hangi kalemleri kapsadığına ilişkin infografik ise şöyle: