Konya Büyükşehir Belediyesi, Marangozlar Köprülü Kavşağı'yla ilgili sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, yenileme çalışmasının zorunlu olduğu ve yeni düzenlemenin trafik akışını önemli ölçüde iyileştirdiği belirtildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın yenilenmesine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, eski köprünün ekonomik ömrünü tamamladığı, artan araç sayısına cevap veremediği ve statik risk taşıdığı için yenileme çalışmasının yapıldığı vurgulandı.

Eski düzenlemede özellikle sola dönüş yapan araçların ana trafiği bloke ettiği, bunun da yoğun saatlerde uzun araç kuyrukları, artan yakıt tüketimi ve hava kirliliğine neden olduğu ifade edildi. Yeni projeyle ana arterde şerit sayısının iki katına çıkarıldığı, köprü üzerinde ve altında 4 şerit geliş-4 şerit gidiş düzenine geçildiği belirtilerek, böylece dur-kalk trafiğinin azaldığı ve bekleme sürelerinin kısaldığı kaydedildi.

Yonca kollarında alan kısıtları nedeniyle mevcut genişliğin korunduğu, buna rağmen güvenliği artırmak amacıyla kar-buz önleyici sistemler ve uluslararası standartlarda oto korkulukların eklendiği aktarıldı. Belediye açıklamasında ayrıca kavşakta yaya ve bisiklet yollarının da oluşturulduğu, yapılan düzenlemeyle daha güvenli, akıcı ve çevre dostu bir trafik akışının sağlandığı vurgulandı.