Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2,2 milyar liralık İkizce Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile kentte arıtmayla ilgili tüm sorunların çözüme kavuşacağını, arıtılan suların tarımsal sulamada kullanılacağını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından hızla büyüyen Yeşilyurt ilçesi İkizce ve Duranlar bölgesinde hayata geçirilen İkizce Kanalizasyon Kollektör Hattı ile Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni basın mensuplarına tanıttı.

Yaklaşık 200 bin kişinin yaşayacağı bölgede 2,2 milyar lira yatırım bedeliyle yürütülen projeleri yerinde inceleyen Başkan Er, Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını vurgulayarak, 'En son vatandaşımız evine ve iş yerine kavuşuncaya kadar durmak yok dedik. Malatya küllerinden yeniden doğuyor' ifadelerini kullandı. Kent genelinde büyük ölçekli altyapı yatırımları yapıldığını belirten Er, TOKİ, Emlak Konut ve MASKİ iş birliğiyle Malatya genelinde toplam 35 milyar liralık altyapı yatırımı yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda Duranlar'da ileri biyolojik arıtma tesisinin inşa edildiğini kaydetti.

İkizce'nin gelecekte merkez ilçe konumuna geleceğini belirten Başkan Er, bölgenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı sorunlarının çözüldüğünü ifade etti. 76 dönüm alanda kurulan Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Er, tesiste arıtılan suların tarımsal sulamada kullanılacağını, çamurun ise kurutularak bertaraf edileceğini söyledi.

Nisan ayında tamamen faaliyete geçmesi planlanan tesisin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 97'ye ulaştığını belirten Er, İkizce ile birlikte 9 mahallenin kanalizasyon hattının bu tesise bağlanacağını açıkladı. Günlük 28 bin metreküp atık suyu arıtacak tesisin 200 bin nüfusa hizmet vereceğini ifade etti.

Malatya'da artık kontrolsüz atık su deşarjının olmayacağını vurgulayan Başkan Er, Organize Sanayi Bölgesi'nde de kimyasal arıtma tesisinin 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek, 'Malatya'nın arıtmayla ilgili tüm sorunlarını çözüyoruz. Suyu verimli kullanıyor, yer altı ve atık suları tarımsal sulamada değerlendiriyoruz' ded