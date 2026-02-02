Artvin'de okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetimler yapıldı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de okul çevreleri ve servis araçları denetimleri aralıksız sürüyor

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Ocak ayında kapsamlı denetimler gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, denetimlerde 56 ekip ve 140 personelin görev aldığı ifade edilerek, 129 okul ve çevresi ile 384 umuma açık yerin kontrol edildiği, 49 okul servisinin de denetlendiği kaydedildi.

Ayrıca çeşitli suçların tespiti ve önlenmesine yönelik 974 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı bildirildi.