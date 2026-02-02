Sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, budama çalışmalarından elde edilen odunları yakacağa dönüştürerek ihtiyaç sahibi ailelerin yuvalarını ısıtıyor. Ağaç budama çalışmalarından elde edilen odunlar, yakacak haline getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kışın zorlu şartlarında ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından budanan ağaçlar, belediye şantiyelerinde kesilip çuvallanarak ekonomiye ve sosyal yardıma kazandırılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan yakacaklar, son olarak Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Kış mevsimiyle birlikte sosyal desteklerin artırıldığını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yardımların planlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Başkan Dutlulu, 'Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, kış aylarında hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik veriyoruz. Soğuk havalarda hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Budama çalışmalarından elde ettiğimiz odunları değerlendirerek hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor hem de kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Birimlerimiz arasındaki koordinasyon ve muhtarlarımızın iş birliğiyle dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Yapılan destekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin ise şunları söyledi: 'Büyükşehir Belediye Başkanımızın sosyal yardımlaşma çalışmalarından son derece memnunuz. Yardımlar düzenli olarak ulaşıyor. Biz de gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yakacak ve benzeri yardımları kendilerine teslim ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşımızın ihtiyacı karşılanana kadar yanlarında oluyoruz. Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür ediyoruz.'