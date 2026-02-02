Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaş almış bireylerin güvenli ve nitelikli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Menteşe'deki Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'ni modern bir anlayışla yeniden inşa ediyor. Üç ayrı hizmet birimiyle kapsamlı sosyal destek sunulacak.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaş almış bireylere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yeniden yapım çalışmaları hız kazandı.

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan huzurevi, çağdaş standartlara uygun şekilde yeniden inşa edilirken; proje tamamlandığında Gündüzlü Bakım Merkezi, Aktif Yaşam Merkezi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere üç ana hizmet birimiyle hizmet verecek.

Yeni kompleks, sağlıklı yaşlı bireylerin yanı sıra demans ve Alzheimer gibi hastalıkları bulunan, günlük yaşamını ev ortamında sürdürmekte zorlanan yaş almış vatandaşlara da kapsamlı hizmet sunacak. Sosyal, psikolojik ve sağlık temelli desteklerin yanı sıra günlük yaşam faaliyetlerine yardım, rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetleri verilecek.

80 kişi kapasiteli yatılı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde; doktor, hemşire, beslenme uzmanı, psikolog ve fizyoterapi birimleri yer alacak. Merkezde ayrıca müşahede alanları ve geçici muhafaza odaları da bulunacak.

Proje kapsamında A, B ve C bloklardan oluşan yapım süreci planlanan etaplar doğrultusunda ilerliyor. Birçok blokta zemin kat seviyesine ulaşılırken, bodrum kat imalatları, su yalıtımı ve çevre düzenlemelerine ilişkin çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tüm imalatlar belirlenen iş programına uygun şekilde koordineli biçimde yürütülüyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projelere ilişkin yaptığı açıklamada, yaş almış bireylerin sosyal yaşamdan kopmadan, güvenli ve çağdaş koşullarda hayatlarını sürdürebilmelerinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Başkan Aras, 'Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'ni daha güçlü ve modern bir anlayışla yeniden kentimize kazandırıyoruz. Ula ilçemizde de yaşlı bireylerimizin yaşam kalitesini artıracak yeni bir huzurevini hayata geçiriyoruz. Bu projeler sadece birer yapı değil; büyüklerimizin kendilerini güvende hissettikleri, sağlık ve bakım hizmetlerine kolayca erişebildikleri yaşam alanlarıdır. Sosyal hizmetlerimizi Muğla genelinde yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.' diye konuştu.