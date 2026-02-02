6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 'Türkiye'min Gücüne Bak' temalı anma töreni düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törene ilişkin Simge Sağın'ın 'Gün Ağarır' adlı ağıdı paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de kapsamlı bir anma programı gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor.

Anma programı öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Gün Ağarır' isimli ağıdı kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında, 'Gün ağardı, yaraları sardık, biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yeniden umutla, gururla doğduk. 6 Şubat Asrın Felaketi'nin 3. yılında; elini milletinin üzerinden bir an olsun çekmeyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle Osmaniye'de buluşacağız' ifadelerini kullandı.

6 Şubat Asrın Felaketi'nin 3. yılında; elini milletinin üzerinden bir an olsun çekmeyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız

Sanatçı Simge Sağın'ın seslendirdiği 'Gün Ağarır' adlı ağıtta, depremden etkilenen 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına yer verildi.

Klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız' sözleri de dikkat çekti.

Deprem bölgesi için hazırlanan ağıt; 'Doğar yeniden/Umutla gururla/ Ufuklara yol olur/ Bitmez azmimiz/ Gün ağarır/ Yaralarım sarılır/ Memleketimin aşkı/ Kalbimde Çoğalır/ Ağlama sen/ Umut her zaman buradadır/ Bir el uzanır/ Yarınlara Varılır' dizelerinden oluştu.