CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine tepki gösterdi. İktidarın ithalatı tercih ederek çiftçiyi zora soktuğunu belirten Yazgan, “Bu politikalarla çiftçi üretimden çekilecek, Türkiye dışa bağımlı hale gelecek” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 27 Ağustos 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ekim 2025’ten itibaren yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisini yüzde 12’ye, ham ayçiçeği yağı ithalatında ise yüzde 30’a düşüren Cumhurbaşkanı Kararı’na sert tepki gösterdi.

Milletvekili Yazgan, Trakya’da kuraklık nedeniyle ayçiçeği rekoltesinin düştüğünü, çiftçinin yüksek mazot, gübre ve ilaç maliyetleriyle mücadele ettiğini belirterek, “İktidar, çiftçiye destek yerine ithalatçıyı tercih ediyor. Gümrük vergilerinin düşürülmesi, Trakya’da zararına üretim yapan çiftçiyi daha da zorlayacak” dedi.

İthalatın yağ fiyatlarını düşürmediğini, ancak ithalatçıların kârını artırdığını savunan Yazgan, çözümün üreticiyi desteklemek, maliyetleri düşürmek ve sulama yatırımlarını artırmak olduğunu vurgulayan CHP'li Yazgan, “İktidarın günübirlik ithalat politikaları, tarımı dışa bağımlı hale getiriyor. Çiftçi üretimden soğutulursa, gelecekte daha tehlikeli günler bizi bekler” uyarısında bulundu.