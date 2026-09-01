CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye ekonomisinin mevcut büyüme oranlarının potansiyelin altında kaldığını belirterek, doğru kaynak kullanımında büyümenin yüzde 5-6 seviyelerine çıkabileceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olduğu olayda ihmali bulunanların cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

'EKONOMİ DIŞ KAYNAĞA BAĞIMLI BİR YAPIDA'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türeli, Türkiye ekonomisinin dış kaynaklara bağımlı olduğunu savunarak, dış finansman akışında yaşanan kesintilerin ekonomiyi krize sürükleyebildiğini ileri sürdü. Gelir dağılımındaki bozulmaya da dikkat çeken Türeli, nüfusun yüzde 1'inin servetin yüzde 40'ına sahip olduğunu öne sürdü.

Türeli, büyüme hızının son yıllarda yavaşladığını belirterek, 2024 ve 2025 yıllarındaki büyüme oranları ile 2026'nın ilk iki çeyreğindeki verileri hatırlattı. Ayrıca işsizliğin resmi rakamların üzerinde olduğunu iddia ederek, her dört çalışandan birinin kayıt dışı çalıştığını söyledi.

'KAYNAKLAR ÜRETİME VE YATIRIMA AKTARILMALI'

AK Parti iktidarları döneminde yapısal sorunların çözülmediğini, aksine derinleştiğini savunan Türeli, sanayide katma değerin ve teknoloji yoğunluğunun artırılması gerektiğini vurguladı. Tarım ve gıda sektörlerinin de öncelikli desteklenmesi gerektiğini belirten Türeli, 'Türkiye, bırakın şu andaki gibi yüzde 3, 3,5 seviyesinde büyümesini, çok rahatlıkla yüzde 5, yüzde 6 seviyesinde büyüyebilir. Yeter ki kaynakları Türkiye'nin gerçekten büyümesine, yatırımına, üretimine aktaralım' dedi.