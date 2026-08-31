AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Faruk Çelik, son dönemde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaşadığı kritik süreçlere ilişkin yapılan açıklamaları değerlendirdi. Çelik, 'Başarının sahibi çok olur, dava sahibi iseniz bilirsiniz ki bunun temsil edeni bir kişidir. O da bugünleri ilmek ilmek örerek getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdır' dedi.

BURSA (İGFA) - AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Faruk Çelik, son dönemde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaşadığı kritik süreçlere ilişkin yapılan açıklamalara dair değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Partili Çelik, yakın tarihe tanıklık etmenin önemli olduğunu belirterek, kendisinin de bazı arkadaşlarıyla birlikte 30-35 yıla yayılan siyasi yolculukta önemli süreçlere tanıklık ettiğini ifade etti. Çelik, yaşananların 'vakti geldiğinde' paylaşılmasının doğru olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte çalıştığı isimlere geniş alanlar açtığını ve kapasitelerini ortaya koymalarına imkan sağladığını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarının hatalarının bedellerini üstlendiğini, katkılarını ise hakkıyla değerlendirdiğini belirten Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı'nın bu süreçleri 'büyük bir lidere yakışır şekilde' yönettiğini ifade etti. Çelik, paylaşımında, 'Başarının sahibi çok olur, dava sahibi iseniz bilirsiniz ki bunun temsil edeni bir kişidir. O da bugünleri ilmek ilmek örerek getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdır' ifadelerini kullandı.