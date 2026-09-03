CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Buca'nın Kaynaklar köyünde muhtar ve köylülerle buluştu. Kırsal üretimin korunması ve sosyal devlet vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, üreticilerin sorunlarının çözümü için çalışacağını belirtti.

İZMİR (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar köyünde düzenlenen kahvaltı programında muhtarlar ve köylülerle bir araya geldi.

Köy halkının sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, kırsal yaşamın ve üretimin korunması gerektiğini belirterek sosyal devlet vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Emeğin hakkını veren devlet diyoruz. Sosyal devletin amacı budur. Yoksa baskın devlet, baskıncı devlet, terör estiren devlet... Böyle bir devleti istemiyoruz. Hukukun egemen olduğu, herkesin karnının doyduğu, hakkının teslim edildiği bir devlet istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALMAK LAZIM'

Kırsal yaşamın kendine özgü bir huzuru ve bereketi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, tarımda emek verenlerin alın terinin karşılığını alması gerektiğini söyledi. Kent kültürü ile kırsal kültür arasında sağlıklı bir bağ kurulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, köydeki yapılaşma ve arsa satışları üzerinden de değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarların ilettiği sorunları not aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bunların bir kısmının belediyelerle, bir kısmının bakanlıklar ve parlamento ile ilgili olduğunu ifade ederek, sorunların çözümü için ilgileneceği sözünü verdi.

'SOSYAL DEVLET DOKUYU KORUMAK ZORUNDA'

Türkiye'nin tarım ve toprak bakımından verimli bir ülke olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, üreticilerin maliyetlerini karşılayamaması ve ürünlerin tarlada kalmasının ciddi bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

'Sosyal devlet dediğimiz devlet sizin içinde bulunduğunuz dokuyu korumak zorunda. Fakirin fukaranın hakkını koruyan devlet diyoruz' sözleriyle sosyal devlet anlayışını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, köylülerle anıt ağacın gölgesinde bir emekçi sofrasında buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını da kaydetti.

https://youtu.be/Pu_j0rY81bs