CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'gönül dünyamda toplu iğne başı kadar yer kalmadı' sözlerini eleştirdi. Tekin, 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Genel Başkanıdır. Bu söz, bir Genel Başkana değil, CHP'nin kendi tarihine ve kültürüne karşı ölçüsüz bir üsluptur' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın sabah programındaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

CHP'li Tekin, videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımında siyasetin eleştiriye açık olduğunu ve kırgınlığın da siyasetin bir parçası olduğunu belirterek, 'Makamlar geçici, saygı ve vefa kalıcıdır' ifadelerini kullandı.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP'NİN GENEL BAŞKANIDIR'

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'gönül dünyamda toplu iğne başı kadar yer kalmadı' sözünü de eleştirerek, bunun bir genel başkana değil, CHP'nin tarihine ve kültürüne karşı ölçüsüz bir üslup olduğunu savundu. Tekin paylaşımında, 'İnsan, kendisinden önce o makamda oturana saygı göstermeyi; en başta anne babasından ve öğretmenlerinden öğrenir' ifadelerine yer verdi.

Sayın Özgür Özel; siyaset eleştiri kaldırır, kırgınlık da siyasetin bir parçasıdır. Ancak makamlar geçici, saygı ve vefa kalıcıdır.



Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Genel Başkanıdır. Kendisine yönelik 'gönül dünyamda toplu iğne başı kadar yer kalmadı' sözü, bir Genel Başkana değil,: https://t.co/WL06T5GXFS — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) September 3, 2026