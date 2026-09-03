Yeni Yol Denizli Milletvekili Dr. Sema Silkin Ün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında başlattığı soruşturmaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Yeni Yol Denizli Milletvekili Dr. Sema Silkin Ün, paylaşımında soruşturmaya konu olan konuşmanın yapıldığında Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı olduğunu, kendisinin de genel başkan yardımcısı olduğunu anımsattı. Davutoğlu ile birlikte siyaset yaptıklarını belirten Milletvekili Dr. Ün, bugün Davutoğlu'nun siyaset sahnesinden çekilmiş olmasının ortak sorumluluk duygularını ortadan kaldırmadığını ifade etti.

'Madem açtınız, gelin bizleri de yargılayın'

Ün, paylaşımında, 'Bugün Sayın Başbakanımızın siyaset sahnesinden çekilmiş olması ortak sorumluluk duygumuzu ortadan kaldırmaz. Bu sebeple madem açtınız bir soruşturma gelin bizleri de yargılayın:' ifadelerini kullandı.

Sayın Başbakanımız bu konuşmayı yaptığında Gelecek Partisi Genel Başkanı idi. Ben de genel başkan yardımcısı sıfatı taşıyordum.



Biz beraber siyaset yaptık, bugün Sayın Başabakanımızın siyaset sahnesinden çekilmiş olması ortak sorumluluk duygumuzu ortadan kaldırmaz.



Bu sebeple: https://t.co/dvZ7BcwBiE — Dr. Sema Silkin Ün (@SemaSilkin) September 3, 2026