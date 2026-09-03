CHP Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol, parti teşkilatındaki yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Eleşkirt İlçe Başkanlığı görevine Nimet Çavuş'un atandığını açıkladı. Varol, Çavuş'a yeni görevinde başarı dileyerek, 'Eleşkirt'te siyaset anlayışını değiştireceğiz. Vatandaşın ayağına giden, sürekli temas halinde olan bir örgüt yapısı oluşturacağız' dedi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - CHP Ağrı genelindeki teşkilat yapılanması sürerken, Eleşkirt İlçe Başkanlığı görevine Nimet Çavuş getirildi.

CHP Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol'un göreve başlamasının ardından merkez ilçe ve farklı ilçelerde devam eden kadro yenileme sürecinin Eleşkirt ayağı da tamamlandı.

Yeni İlçe Başkanı Nimet Çavuş'un önümüzdeki dönemde Eleşkirt merkez başta olmak üzere köy ve mahallelerde saha çalışmalarına ağırlık vermesi, parti teşkilatını daha aktif hale getirmesi ve vatandaşların sorunlarını doğrudan dinleyerek il örgütüne aktarması hedefleniyor. İnternet kaynaklarında Nimet Çavuş'un geçmiş mesleki ve siyasi çalışmalarına ilişkin ayrıntılı, doğrulanabilir bir öz geçmiş bulunmadığı için kişisel bilgilerine ilişkin ek bir ayrıntıya yer verilmedi.

VAROL: 'ELEŞKİRT'TE SİYASETİ SAHAYA TAŞIYACAĞIZ'

CHP Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol, Nimet Çavuş'a yeni görevinde başarılar dileyerek Eleşkirt teşkilatından beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Varol, yeni dönemde yalnızca seçim zamanlarında vatandaşın karşısına çıkan bir siyasi anlayış yerine yılın her döneminde sahada olan bir örgütlenme modeli oluşturmak istediklerini belirterek, 'Eleşkirt'te siyaset anlayışını değiştireceğiz. Köy köy, mahalle mahalle gezeceğiz. Esnafın, çiftçinin, gencin, kadının ve emeklinin sorununu dinleyeceğiz. CHP'yi Eleşkirt'te daha görünür, daha ulaşılabilir ve halkın gündemine daha yakın bir noktaya taşıyacağız' dedi. Nimet Çavuş'un görevlendirilmesiyle birlikte CHP'nin Eleşkirt'te örgütlenmesini güçlendirmesi ve saha çalışmalarını artırması bekleniyor.