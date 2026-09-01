CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Aile Sağlığı Merkezlerinin %89,7'sinde RİA tedarik sorunu yaşandığını belirterek, ücretsiz aile planlamasının bir hak ve sosyal devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, aile planlaması hizmetlerinde yaşanan tedarik sorunlarına dikkat çekerek, korunmanın bir hak olduğunu ve ücretsiz erişimin sosyal devletin sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Erbay, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yurttaşların koruyucu sağlık hizmetlerine ücretsiz ve eşit biçimde erişimini sağlamakla yükümlü olduğunu belirterek, 245 Aile Sağlığı Merkezi çalışanıyla yapılan çalışmada merkezlerin yüzde 89,7'sine son bir yıl içinde rahim içi araç (RİA) tedarik edilemediğinin ortaya çıktığını ifade etti.

'BU, BASİT BİR MALZEME EKSİKLİĞİ DEĞİL'

Söz konusu durumun yalnızca bir malzeme eksikliği olarak değerlendirilemeyeceğini dile getiren Erbay, bunun sağlık politikalarındaki ihmalin, planlama eksikliğinin ve tedarik sorunlarının sonucu olduğunu savundu.

Aile planlamasının kadınlar açısından temel bir sağlık hakkı olduğunu vurgulayan Erbay, hizmetlerin aksamasının istenmeyen ve riskli gebelikleri artırabileceğini, bunun da halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

'KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNDEN VAZGEÇİLEMEZ'

Sağlık Bakanlığı'nın görevinin yalnızca ortaya çıkan sorunlara müdahale etmek olmadığını belirten Erbay, koruyucu sağlık hizmetlerinin zamanında, sürekli ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini ifade etti.

Erbay açıklamasında, 'Korunmak lüks değildir. Aile planlaması bir hak, ücretsiz erişim ise sosyal devletin sorumluluğudur. Sağlıkta tasarruf adı altında koruyucu hizmetlerden vazgeçilemez. Kadın sağlığı ertelenemez' dedi.