İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, genç ve deneyimli isimlerden Eyüp Sunar'ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı. 1 Eylül 2026 itibarıyla görevine başlayan Sunar, belediyenin önemli hizmet alanlarından sorumlu olacak.

İSTANBUL (İGFA) - Tuzla Belediyesi'nde yönetim kadrosunda dikkat çeken bir görevlendirme gerçekleşti.Tuzla Belediye Meclis Üyesi Eyüp Sunar, Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Genç yaşına rağmen mühendislik eğitimi, yerel yönetim deneyimi, meclis ve komisyon çalışmaları ile sivil toplum alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Sunar, yeni göreviyle birlikte edindiği birikimi Tuzla'nın yönetim ve hizmet süreçlerine taşıyacak.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dünyaya gelen Eyüp Sunar, inşaat mühendisliği eğitiminin ardından mesleki bilgi birikimini kentleşme ve şehircilik alanındaki çalışmalara yansıttı. 2018 yılından itibaren farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif sorumluluklar üstlenen Sunar, sahaya dayalı çalışmalarının ardından Tuzla Belediye Meclisi'nde görev aldı.

Meclis döneminde özellikle imar ve şehircilik konularındaki çalışmalarıyla öne çıkan Sunar, belediye meclisi ve komisyon çalışmalarında edindiği yerel yönetim deneyimiyle dikkat çekti. Başkan Yardımcılığı göreviyle birlikte bu deneyimini belediyenin icra yönetimine taşıyacak. Tuzla Belediyesi'nin güncel resmi yönetim şemasına göre Sunar'ın sorumluluğuna Afet İşleri ve Risk Yönetimi, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri verildi.

Yeni görevinde afetlere hazırlık, altyapı ve üstyapı hizmetleri, park ve yeşil alan çalışmaları gibi Tuzla'nın günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren önemli alanların koordinasyonunda görev yapacak olan Sunar'ın, gençliği ile mesleki ve yerel yönetim deneyimini bir araya getiren yeni nesil bir yönetici profili ortaya koyması bekleniyor.