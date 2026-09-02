Girne Limanı'ndan Taşucu'na hareket eden yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan facianın ardından CHP'nin süreci yakından takip ettiği bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, milletvekillerinin arama çalışmalarını anbean izlediği ve ailelerle sürekli iletişim hâlinde olduğu belirtildi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle süreci izleyen parti heyetinin, kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiği aktarıldı.

CENAZE TÖRENLERİNE KATILIM SAĞLANACAK

Kazada hayatını kaybederek Türkiye'ye ulaştırılan cenazeler için yarın düzenlenecek törenlere CHP milletvekillerinin katılacağı açıklandı.

Faciayla ilgili süreci yerinde koordine etmek ve ailelerin acılı bekleyişine destek olmak amacıyla Perşembe sabahı bölgeye gidecek heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer ile birlikte Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya yer alacak.

CHP, arama-kurtarma süreci ve cenaze işlemlerine ilişkin gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini duyurdu.