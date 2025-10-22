İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen seçim süreci, Türkiye'nin dış politikası, ekonomi yönetimi ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Dervişoğlu, seçim sürecine dışarıdan yapılan müdahalelere tepki gösterdi. Türkiye'den bazı siyasi aktörlerin söylem ve tavırlarını eleştiren Dervişoğlu, 'KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimlerle göreve gelmiş devlet başkanıdır. Bu seçimleri federasyon ile bağımsız devlet arasında bir referandum gibi sunmak, Türkiye'ye karşı bir mağlubiyet algısı yaratmaktır. Kıbrıs Türk halkının bir devleti vardır ve onun garantörü Türkiye Cumhuriyeti'dir' dedi.

TEZKEREYE ELEŞTİRİ: 'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ PAZARLIK KONUSU OLAMAZ'

Dervişoğlu, TBMM'de kabul edilen ve Irak ile Suriye'ye asker gönderme yetkisini 3 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğü konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, 'Suriye ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın, Türkiye'nin toprak ve nüfus güvenliğinin hilafına olması asla kabul edilemez. Türkiye'nin gözetiminde bir mekanizma kurulması elzemdir, aksi takdirde büyük zafiyetler ortaya çıkar' dedi. ,

Ekonomi politikalarına da sert eleştiriler yönelten İYİ Parti lideri, hükümetin tarımı ihmal ettiğini ve faiz lobilerini beslediğini belirtti. Dervişoğlu, 'Faiz giderleri bu yıl 40 milyar dolara ulaştı, bu yüzde 82'lik bir artış demek. Buna karşın çiftçiye ayrılan tarımsal destek sadece 4,9 milyar dolar. Oysa Tarım Kanunu'na göre bu destek en az 15 milyar dolar olmalıydı. Üretimi değil ithalatı, çiftçiyi değil faizi tercih eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu, bir ihmal değil, açık bir tercihtir' dedi.

2026 BÜTÇESİNE TEPKİ: 'RAKAMLARLA GERÇEKLER UYUŞMUYOR'

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne de tepki gösteren ve bütçenin gerçeklikten uzak olduğunu belirten Dervişoğlu, 'Faizi besleyen değil üretimi büyüten, ithalatı değil istihdamı destekleyen bir bütçe istiyoruz. Ancak bu bütçe, rakamlarla oynayarak hakikati gizlemeye çalışıyor. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok' dedi. Yolsuzluk iddiaları ve bazı belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat çekti.

DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği yürüyüşe de değinen Dervişoğlu,'Kardeşlik, eşitlik, hürriyet, cumhuriyet diyeceğiz. Ey yanlış yolun şaşkın yolcuları! Size rağmen Türk vatandaşlığını parçalatmayacağız. Büyük Türk milleti olarak, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle Cumhuriyetimizi birlikte payidar kılacağız.' diye konuştu.