CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 'Edirne İçin Çalışıyoruz' adlı 104 sayfalık faaliyet kitabıyla iki yıllık milletvekilliği dönemini kamuoyuna anlattı. Yazgan, özgür basının demokrasinin temeli olduğunu vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, milletvekili olarak geçirdiği iki yılı değerlendirdiği 'Edirne İçin Çalışıyoruz' adlı faaliyet kitabını tanıttı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yazgan, kitabın hem Edirne'ye hem de Türkiye'ye yönelik çalışmalarının bir özeti niteliğinde olduğunu belirtti.

Kuşe kâğıda basılı 104 sayfalık kitapta, Yazgan'ın Meclis'teki çalışmaları, saha ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarından fotoğraflar yer alıyor. 'Rakamlarla 2 Yıl' başlıklı bölümde ise 65 yazılı soru önergesi, 5 imzası bulunan kanun teklifi, 24 TBMM konuşması, 252 imzası bulunan Meclis araştırma önergesi, 2 bin 119 basında yer alan habere ilişkin detaylar paylaşıldı.

Yazgan, kitabın yalnızca bir faaliyet raporu değil, halka karşı hesap verme anlayışının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Faaliyet kitabıyla birlikte yaptığı açıklamada Yazgan, basın özgürlüğünün demokrasiler için yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

Edirne'de halkın sesi olma sorumluluğunu sürdürdüğünü belirten Yazgan, 'Bu kitap, halktan aldığımız görevi yine halka hesap vererek yerine getirme kararlılığımızın ifadesidir' dedi. Yerel basının önemine değinen Yazgan, 'Yerelde halkın nabzını tutan, kentin sorunlarını gündeme taşıyan basının gücüne inanıyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez' diye konuştu.

Açıklamasını 'Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında halkın iktidarı için çalışıyoruz' sözleriyle tamamlayan CHP'li Yazgan, 'Gerçeğin, emeğin ve dayanışmanın sesi olan sizlerle yan yana olmaktan onur duyuyorum. Kaleminiz güçlü, sesiniz gür, yolunuz açık olsun' ifadelerini kullandı.