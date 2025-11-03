Anahtar Parti'nin 1. yıl kutlaması, Ankara'da büyük bir coşkuya sahne oldu. 30 bin kişilik kalabalık, partinin büyümesini ve halkla kurduğu güçlü bağı kutlamak için bir araya geldi. Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, bu süreçteki önemli adımları ve geleceğe dair hedefleri değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Anahtar Parti, kuruluşunun 1. yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen büyük bir etkinlikle kutladı. 30 bine yakın vatandaşın katıldığı kutlama, salonların dışında da büyük bir miting havasına büründü.

Etkinlikte, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu partisinin tarihsel yolculuğunu ve Türkiye'nin her köşesinde büyüyen etkisini vurguladı. Ağıralioğlu, partisinin 1. yılını kutlarken, 'Biz bu partiyi iktidar hırsıyla değil, memleket sevdasıyla kurduk. Bu milletin evlatları olarak milletimize güveniyoruz. Türkiye'nin sorunlarını yine bu milletin vicdanı çözecek. Anahtar Parti, adaletin, üretimin, kardeşliğin ve yeniden dirilişin adresidir' dedi.

Genel Başkan Ağıralioğlu, aynı zamanda Türk milletinin özlediği samimiyetin, halkın açamadığı dertlerin ve umudunun dışa vurumu olarak nitelendirilen coşkulu kalabalığa hitap ederek, madde bağımlılığıyla mücadele eden gençler, korunamayan kadınlar ve evlatlarına yanan anneler gibi toplumsal sorunlara dikkat çekti. Partinin, bu sorunları çözecek politikalar geliştirdiğini belirten Ağıralioğlu, bazı projelerin şimdiden iktidar tarafından uygulanmaya alındığını söyledi.

Kutlamada, Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan da bir açıklama yaptı. Aslan, Bursa'dan 1000 kişilik büyük bir katılım sağlandığını belirterek, coşkulu kutlamada Bursa'nın damgasını vurduklarını söyledi. Anahtar Parti olarak, her ilçede toplantılar düzenleyerek Bursa'nın kronikleşmiş sorunlarına çözüm önerileri sunacaklarını ifade eden Başkan Aslan, partilerinin her evin derdini dinlemek ve her gönüle dokunmak için yola çıktığını, Anahtar Parti'nin bundan sonra da milletin sesi ve çözümün adresi olacağını sözlerine ekledi.