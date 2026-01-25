İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, proje okullarında uygulanacak mülakat sisteminin eğitimde adaleti zedeleyeceğini belirterek, LGS'de başarısını kanıtlayan öğrencilerin yeni engellerle karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, liselere geçiş sürecinde proje okullarında uygulanacak mülakat sistemine sert tepki gösterdi. Türkoğlu, uygulamanın 'çocukların emeğini yok saymak, torpil ve kayırmanın önünü açmak' anlamına geldiğini vurguladı. Milletvekli Türkoğlu, öğrencilerin aylarca LGS'ye hazırlandığını ve aileleriyle birlikte hayatlarını sınava göre planladığını hatırlatarak, 'Bu ülkenin çocukları sınav stresini iliklerine kadar yaşarken, şimdi bir de 'torpil olur mu' korkusuyla mı baş başa bırakılacak?' diye sordu.

Proje okullarında kurulacak mülakat masalarında hangi kriterlerin esas alınacağının belirsiz olduğunu belirten Türkoğlu, 'Ne sorulacağı, kime nasıl bakılacağı, hangi ölçütle karar verileceği meçhul. Bu, ölçme-değerlendirme değil; keyfiliktir' dedi. Öğretmen atamalarında uzun yıllardır tartışılan mülakat uygulamasına da dikkat çeken Türkoğlu, 'Yazılı sınavdan yüksek alanlar elendi, düşük alanlar 'uygun' bulundu. Mahkemelere taşınan, yıllarca süren mağduriyetler yaşandı. Şimdi aynı yöntem 13-14 yaşındaki çocukların önüne mi konulacak?' ifadelerini kullandı.

Uygulamanın sosyoekonomik eşitsizlikleri derinleştireceğini vurgulayan Türkoğlu, 'Kendini ifade etmeye özel derslerle alıştırmış çocuklarla, kırsalda ve dar gelirli ailelerin çocukları aynı mülakat masasına oturduğunda eşit mi olacak? Devletin görevi bu farkı kapatmak değil mi?' diye konuştu. Türkoğlu sözlerini, 'Bu, çocukların alın terine saygı meselesidir. LGS'de başarısını kanıtlamış bir öğrencinin önüne yeni engeller koymak, 'çalışmanın bir anlamı yok' demektir. Türkiye, çocuklarına adalet, şeffaflık ve güven borçludur. Eğitimde torpil değil, emek kazanmalıdır' diyerek tamamladı.