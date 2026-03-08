Bursa'nın Gürsu ilçesinde 1930'lu yıllarda inşa edilen tarihi belediye binasının yıkılacağı iddiaları tartışma yarattı. Geçmiş dönem CHP Gürsu İlçe Başkanı Cavit Kaya, yaklaşık 100 yıllık yapının ilçenin hafızası olduğunu belirterek yıkıma karşı olduklarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde 1930'lu yıllarda inşa edilen ve ilçenin simge yapılarından biri olarak bilinen tarihi belediye binasının yıkılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yaratırken, konuya bir tepki de geçmiş dönem CHP Gürsu İlçe Başkanı Cavit Kaya'dan geldi.

Yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip olan yapının yalnızca bir bina olmadığını vurgulayan Kaya, tarihi belediye binasının Gürsu'nun hafızasını ve kültürel kimliğini temsil ettiğini söyledi. Cumhuriyet tarihinin farklı dönemlerinde önemli devlet büyüklerinin bu binada ağırlandığını belirten Kaya, yapının ilçenin geçmişine tanıklık ettiğini ifade etti.

Tarihi yapının yıkılmasının büyük bir hata olacağını dile getiren Kaya, 'Bu bina sıradan bir yapı değil, Gürsu'nun yaklaşık yüz yıllık hafızasıdır. Cumhuriyet tarihinin farklı dönemlerinde önemli kararların konuşulduğu, devlet büyüklerinin ağırlandığı bir mekândır. Böyle bir yapının yıkılması, ilçemizin tarihine ve kültürel mirasına ciddi bir darbe olur.' dedi.

Binanın halen sağlam durumda olduğunu ve yıllardır Gürsu'ya hizmet verdiğini hatırlatan Kaya, yıkım yerine korunarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tarihi yapının Gürsu'nun geçmişini anlatan bir kent müzesine dönüştürülebileceğini ifade eden Kaya, 'Bu bina yıkılmamalı, aksine ilçemizin tarihini ve kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak bir kent müzesi ya da kültür merkezi olarak değerlendirilmelidir.' diye konuştu.

Gürsu'nun tarihine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kaya, ilçedeki tüm vatandaşları tarihi mirasa sahip çıkmaya davet etti. Kaya, tarihi belediye binasının yıkılmasına karşı kararlı olduklarını belirterek, 'Bu yapı ilçemizin hafızasıdır. Gürsu'nun tarihinin yok edilmesine sessiz kalmayacağız.' ifadelerini kullandı.