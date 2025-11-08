Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Çanakkale, Niğde, Elazığ, Tunceli ve Bitlis il başkanlıklarına yeni isimler atandı.
ANKARA (İGFA) - AK Parti Teşkilat Başkanlığı, parti teşkilatlarında yapılan yeni atamaları duyurdu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle beş ilde yeni il başkanları görevlendirildi.
Buna göre;
Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu,
Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren,
Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu,
Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer,
Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu atandı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür ederek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileklerinde bulundu.