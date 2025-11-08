Bunlar da ilginizi çekebilir

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür ederek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileklerinde bulundu.

Buna göre;

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle beş ilde yeni il başkanları görevlendirildi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Teşkilat Başkanlığı, parti teşkilatlarında yapılan yeni atamaları duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Çanakkale, Niğde, Elazığ, Tunceli ve Bitlis il başkanlıklarına yeni isimler atandı.

