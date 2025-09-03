CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında emekçilerin haklarını alana kadar grevlere destek verileceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, emekçiler haklarını alana kadar grevlere destek vereceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Pala, geçen hafta CHP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde bazı şirketlerde çalışan işçilerin grev çadırlarını ziyaret ettiklerini anımsatarak, emekçiler haklarını alana kadar bu sürecin içerisinde olacaklarını vurguladı. Pala, emekçilerin açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığını, emeklilerin ise geleceklerine yönelik endişe duyduğunu söyledi.

Geçen hafta Bursa Gemlik’te Rodaport işyerinde direnişte olan işçileri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Gübretaş’ta grevde olan işçileri ve Kocaeli Dilovası’nda OMSA metal fabrikasında direnişte olan işçileri ziyaret ettik.Haklarını almak için direnen ve greve çıkan emekçilerin… pic.twitter.com/zBTCxMliw5— KAYIHAN PALA (@KAYIHANPALA) September 2, 2025

Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının 13 milyonun üstüne çıktığını ileri süren Pala, iş sağlığı ve güvenliği, genel sağlık sigortasıyla ilgili ilettiği yazılı soru önergelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen yanıtları da eleştirdi.