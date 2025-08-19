CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Buldan ilçesinde saha ziyaretlerini sürdürdü. Tarım, sanayi, esnaf ve memur gibi farklı kesimlerle görüşen Karaca, kuru üzüm alım fiyatının açıklanmamasından dolayı zor günler yaşayan üreticilerin sesi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, CHP İlçe Başkanı Şenol Cerit ve muhtarlarla birlikte üreticilerin sorunlarını yerinde inceleyen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Buldan’daki üzüm üreticilerinin bu yıl büyük zorluklar yaşadığını belirtti. CHP'li Karaca, geçen yıl 1 Ağustos’ta 100 TL olarak açıklanan kuru üzüm alım fiyatının hala açıklanmamasını eleştirerek, "Bu belirsizlik, yaş üzüm, şaraplık ve sirkelik alım fiyatlarını da vurdu. Üretici ne yapacağını şaşırdı” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek, “Geçen yıla göre mazot, ilaç, gübre ve işçilik maliyetleri yüzde 40 arttı. Üreticiyi geçen yılın altındaki fiyatlara mahkûm ediyorsunuz, yazıklar olsun. En geç pazartesi gününe kadar kuru üzüm fiyatını açıklayın. En düşük 140 TL, yaş üzüm ise 35-40 TL olmalı. Aksi halde üretici ayakta kalamaz” çağrısında bulundu.

Hükümeti sert bir dille eleştiren Karaca, “Siz sermayenin mi, yoksa üreticinin mi iktidarısınız? Üretici, ‘Bana bir depo mazot veriyorsunuz, ben yılda 50 depo tüketiyorum’ diyor. Ben size 3 depo vereyim, yeter ki iktidarı bırakın” dedi. Karaca, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözüne atıfta bulunarak, köylüyü maraba olmaktan kurtarmak için mücadele edilmesi gerektiğini” belirtti. Hükümete yüklenerek, “Beceremiyorsunuz, liyakatsizsiniz. İktidarı bırakın. Üreticiyi sizin zulmünüzden kurtaracak olan CHP iktidarı yakındır” dedi.

ÜRETİCİDEN ACİL ÇÖZÜM TALEBİ

Üreticiler, milletvekilleri ve yetkililerle görüşme talep ederek, “Bu rezillik bitsin. Büyük beklentimiz yok, yaş üzüm fiyatı 30 TL’nin altına düşmesin. Geçen yıl 25-28 TL bandındayken, bu yıl 23-24 TL. İşçilik 700 TL’den 1100 TL’ye, mazot 39-40 TL’den 50 TL’ye çıktı. Kardan vazgeçtik, zararsız kapatalım, ele güne muhtaç olmayalım” diye seslendi.