Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç ile birlikte Yahya Kaptan İtfaiye Müfrezesini ziyaret ederek itfaiye personeline moral verdi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de orman yangınlarının artış gösterdiği kritik süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ziyaret, itfaiyecilerin motivasyonunu güçlendirdi.

Ziyarette, yangınlarla mücadelede itfaiyecilerin gösterdiği fedakârlığa dikkat çeken Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli itfaiyesini Türkiye’nin en gelişmiş teşkilatı olarak tanımladı. “Mekanizmamız, araçlarımız, ekipmanlarımız ve personelimizle Türkiye’nin bir numaralı itfaiyesiyiz. Bu gururu sizlerle birlikte yaşıyoruz” diyen Baraçlı, bu sözleriyle ekiplerin başarısını vurguladı.

Genel Sekreter Baraçlı, “Orman yangınları ülkemizde artarak devam ediyor. Mal kaybı, can kaybı ve hayvanların telef olması gibi acılar yaşanıyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi olarak tedbirlerimizi en üst seviyede alıyoruz” diyerek, belediyenin afet yönetimi konusundaki kararlılığını ifade etti.

15 Ağustos Cuma günü Karamürsel’de yaşanan orman yangınlarında itfaiye teşkilatının üstün performansını öne çıkaran Baraçlı, “Bu gönülden çalışan ekiplerimiz sayesinde zorlu yangınları kontrol altına alıyoruz. Sizlerin profesyonelliğiyle büyük başarılara imza atıyoruz” diye konuştu. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Baraçlı, “Eksiklerimiz olabilir ancak bu eksikleri ancak birlik ve beraberlik içinde aşabiliriz. Yangınlarda da bunu en net şekilde gördük” dedi.

“EKİPMAN VE EĞİTİMLE GELECEĞE YATIRIM”

Konuşmasında personele moral aşılayan Baraçlı, “İtfaiye teşkilatımızın ekipmanlarını güçlendirmeye ve faaliyetlerimizi sıfır kazayla yürütmeye yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımızla birlikte daha büyük projelere imza atacağız” diyerek, itfaiyecilere başarılar diledi.