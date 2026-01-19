ANKARA (İGFA) - TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kamudaki mühendis profilinin belirsizliğe sürüklendiğini belirterek, teknik ve hukuki sorumlulukların mühendislere yüklenmesinin sorun oluşturduğunu ifade etti.

CHP'li Demir, mühendislik tazminatının hayata geçirilmesini talep ederek, 'Devlet adına imza atıyorsunuz, ancak bir sorun çıktığında karşınızda devleti bulamıyorsunuz. 'Zorunlu sorumluluk sigortası sistemi' ile devlet, kamu mühendisini korumak zorundadır' dedi. Ayrıca teknik hizmet ödemelerinin emekli maaşına yansıyacak şekilde düzenlenmesi ve ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Demir, kamu projelerinde mühendislerin üzerindeki yükün hafifletilmesi gerektiğini kaydetti.