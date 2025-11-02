Avrupa Konseyi YBYK 49. Genel Kurulu'nda Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Baran Güneş, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve demokrasi mücadelesini anlattı.

BURSA (İGFA) - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 49. Genel Kurulu'nun ifade özgürlüğü oturumunda, Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediye Meclis Üyesi Av. Baran Güneş, Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük mücadelesini uluslararası platforma taşıdı.

YBYK Genel Kurulu'nun ifade özgürlüğü oturumunda dile getirilen mesajlar, Türkiye'de yerel ve ulusal düzeyde demokrasiye sahip çıkanların sesi olarak Strazburg'da yankı buldu.

GÜNEŞ'İN MESAJLARI

CHP lideri Özgür Özel öncülüğünde muhalefetin engellere rağmen halkla omuz omuza mücadele ettiğine dikkati çeken Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Avrupa Konseyi YBYK Kongre Üyesi Genç Seçilmiş Politikacılar Programı (YEP) Üyesi olan CHP'li Av. Baran Güneş, İstanbul'da ve Türkiye genelinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası demokrasi ve cumhuriyet için başlatıldığını anımsatarak, binlerce vatandaşın telefon ışıklarıyla barışçıl şekilde meydanları doldurduğunu anlattı.

'Özgürlüğün özü ifade özgürlüğüdür; sanatçılar, siyasetçiler, gençler cesurca konuşmalıdır' diyen Güneş, Türkiye'deki milyonların kararlı duruşuna dikkat çekerek uluslararası dayanışmanın önemine dikkati çekti.

CHP'li Güneş, konuşmasını Bertolt Brecht'in 'Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz' sözleriyle noktaladı.