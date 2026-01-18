CHP Parti Okulu tarafından düzenlenen Temel Üye Eğitimi, Bursa'da Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir İlçe Başkanlığı'ndaki eğitim programında Atatürk'ün altı ok ilkeleri, sosyal demokrasi, partinin tarihsel birikimi ve örgütlenme yapısı ele alındı.

Eğitim, Bursa'dan gelen CHP Parti Okulu Eğitmeni ve Koordinatörü Nimet Yıldız, Eğitmen Mert Sevilen ve Koordinatör Yardımcısı Erkan Erdem tarafından verildi. Katılımcıların aktif olarak yer aldığı programın örgütsel bilinç açısından önemli katkılar sunduğu belirtildi.

CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş yaptığı açıklamada katılım sağlayan yöneticilere ve belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, Parti Okulu eğitmenlerine katkılarından dolayı şükranlarını sundu. Eğitim programında; Cumhuriyet Halk Partisinin tarihsel birikimi, temel ilkeleri, örgütlenme yapısı ve siyasal duruşunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Dörtkardeş ayrıca eğitimin planlanmasında emeği bulunan İl Eğitim Sekreteri Metin Erbil'e de teşekkür etti.

Programın sonunda kısa bir değerlendirme yapan CHP Parti Okulu Bursa koordinatör yardımcısı Erkan Erdem ise yapılan eğitimin içeriğiyle ilgili verdiği bilgiye göre, 'Bu eğitimde partimizin dayandığı üç ana kaynak üzerinde durduk. Atatürk'ün 6 Ok'u, sosyal demokrasinin emek ve adalet merkezli yaklaşımı ve Anadolu'nun insanı merkeze alan aydınlanma mirası. Cumhuriyet'in kurucu değerleri hem Türkiye için hem de partimiz için yol göstermeye devam edecektir' dedi.