Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Kongresi, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mevcut İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın Beyaz Liste ile yeniden aday olduğu kongrede, Doruk Sarmış ise Kırmızı Liste ile yarışa katıldı. Demokratik bir atmosferde geçen seçimde, 342 delegeden 313’ü oy kullandı. Anıl Çakır 195 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçilirken, Doruk Sarmış 112 oyda kaldı.

KONGREYE GENİŞ KATILIM

CHP Keşan İlçe Kongresi’ne; CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP Edirne İl Başkanı Hasan Oğuz Saç, CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, geçmiş dönem milletvekilleri Rasim Çakır, Okan Gaytancıoğlu, 28. Dönem Edirne 3.Sıra milletvekili adayı Ufuk Kanışkan, 28.Dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı Namık Kemal Oğuz, 2019 CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı, 2024 Keşan Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Bezbaş, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ile Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, eski ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve partililer katıldı.

İki yıllık gelir-gider bütçesi ve faaliyet raporu oybirliğiyle ibra edildi. Kongrede ayrıca, hayatını kaybeden CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hamit Binbay’ın anısına ailesine plaket takdim edildi.

Kongrede konuşan Doruk Sarmış, örgüt iradesinin ve iç demokrasinin önemine dikkat çekerek, “Bizim mücadelemiz korkunun değil, umudun diliyle konuşma mücadelesidir. Kazanan sadece bir liste değil, örgütümüzün birliği olmalı,” dedi.

Anıl Çakır ise konuşmasında, “Bu kongre ister beyaz ister kırmızı, hangi liste kazanırsa kazansın Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak isteyenlerin kongresidir,” ifadelerini kullandı.,

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Kongre sonunda CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu ve İl Delegeleri belirlendi.

Yeni yönetimde, Ferit Akın, Gülin Akarca, Berkay Ar, Rakip Borazan,Turgay Dere, Onur Gezer, Öykü Günce Gür, İbazel Karataş, Hatice Öcal, Dilek Özden, Ülkü Tanman, Kubilay Öztürk, Bülent Saylam, Erdem Tunca

CHP Keşan İlçe Kongresi, örgüt içi dayanışma ve demokrasi vurgusuyla tamamlanırken, yeni dönemde partinin yerel çalışmalarına yön verecek kadrolar da şekillenmiş oldu.