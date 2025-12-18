Ankara Keçiören Belediyesi, kış aylarında vektör popülasyonunu kontrol altına almak için 'Kışlak Mücadelesi' kapsamında kanalizasyon ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde hem çevre hem de toplum sağlığını korumaya yönelik iki önemli uygulamayı eş zamanlı olarak başlattı.

Çalışmalar, 'Kışlak Mücadelesi ve Bordo Bulamacı İlaçlaması' olmak üzere iki başlık altında yürütülüyor. Kasım ayının ilk haftasında başlayıp mart ayının ilk haftasına kadar sürecek olan Kışlak Mücadelesi kapsamında; kanalizasyon, kuyu, terk edilmiş yapı ve ahır gibi vektörlerin üreme ve barınma alanlarında ilaçlama yapılıyor. Program doğrultusunda riskli noktalar her 20 günde bir periyodik olarak ilaçlanarak tüm alanlar düzenli şekilde denetleniyor.

BİTKİ SAĞLIĞI KORUNUYOR

Öte yandan, ilçedeki park, refüj ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların kış döneminde yaygınlaşan hastalıklardan korunması amacıyla Bordo Bulamacı uygulaması başlatıldı. Özellikle külleme, yaprak yanıklığı, kanser ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili bir koruyucu olan bu uygulama ile ağaçların sağlığının korunması ve verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Kışlak Mücadelesi kapsamında; sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve kanalizasyon sineği gibi hastalık taşıyıcı (vektör) canlıların kışı ergin veya larva olarak geçirdiği için erken müdahale ile popülasyon artışının önüne geçilmesini hedefliyor. İnsan sağlığını tehdit eden bu canlılarla bilimsel yöntemlerle mücadele toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

ONAYLI ÜRÜNLERLE BİLİMSEL MÜCADELE

Keçiören Belediyesi'nin her iki alanda sürdürdüğü çalışmalarda, çevreyi ve insan sağlığını önceleyen bir anlayışla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı biyosidal ilaçlar ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı zirai ilaçlar kullanılıyor.