CHP İstanbul İl Kongresi'nde 'usulsüzlük' iddiasına ilişkin Silivri'de görülen davanın ilk duruşmasında, CHP İstanbul İl Başkanı ve tutuklu belediye başkanları savunma yaptı. Mahkeme, eksik sanık dinlemesi nedeniyle davayı 9 Haziran 2026'ya erteledi.
İSTANBUL (İGFA) - 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan CHP İstanbul İl Başkanlığı genel kuruluna ilişkin 'usulsüzlük' iddiasıyla açılan dava kapsamında bugün ilk duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu'nda görüldü.
Duruşmada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de savunma yaptı.
Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanıkların eksik dinlenmesi gerekçesiyle davayı 9 Haziran 2026 tarihine erteledi.