Bunlar da ilginizi çekebilir

'Yılın Yıldızları' belli oldu; Ödül töreni 8 Ocak'ta...

Bakırköy'de belediye ile sendika uzlaştı

Ordu'da yol ve altyapıda tarihi dönüşüm

Duruşmada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de savunma yaptı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde 'usulsüzlük' iddiasına ilişkin Silivri'de görülen davanın ilk duruşmasında, CHP İstanbul İl Başkanı ve tutuklu belediye başkanları savunma yaptı. Mahkeme, eksik sanık dinlemesi nedeniyle davayı 9 Haziran 2026'ya erteledi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.