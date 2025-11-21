Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelenekselleştirdiği Kitap Fuarı bu yıl 8'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 28 Kasım-7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Denizli Kitap Fuarı, yine yüzlerce yazar ve binlerce okur için büyük bir buluşma noktası olacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda düzenlenecek fuar, her gün saat 10.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek. Bu yılın onur konuğu ise ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi olacak.

200 YAYINEVİ, YÜZLERCE YAZAR



Bu yıl 200 yayınevinin katılacağı fuarda; Pelin Batu, Sunay Akın, İlyas Salman, Mustafa Balbay, İrfan Değirmenci, Beyhan Budak, Coşkun Aral, Ahmet Taşağıl, Talha Uğurluel, Sinan Yağmur, Ramazan Kurtoğlu, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Kahraman Tazeoğlu ve Işıl Işık gibi Türkiye'nin önde gelen isimlerinin yanı sıra Denizlili yerel yazarlar da okurlarla buluşacak. Fuar kapsamında imza günleri, panel ve söyleşiler düzenlenecek, kitapseverler yazarlarla birebir tanışma fırsatı bulacak.



ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ SERVİS DESTEĞİ



Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin fuara kolayca ulaşabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda fuara gelmek isteyen okullara ücretsiz servisler sağlanacak. Hafta içi her gün ortalama 5 bin öğrenci, kitaplarla ve yazarlarla buluşacak.



HAFTA SONU ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ



Vatandaşların fuara daha rahat ulaşabilmesi için ise hafta sonları KYK önü, Kelleci Kardeşler, Çınar Zafer Gazoz ve Adalet Parkı karşısından ücretsiz ring servisleri düzenlenecek. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DAVET



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 8. Kitap Fuarı'nın kent için büyük bir kültür şöleni olacağını belirterek, 'Denizli'de kültür ve sanatın daha da güçlenmesi için büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Kitap Fuarımız sadece bir etkinlik değil; çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin bilgiyle, edebiyatla, düşünceyle buluşma noktasıdır. Kitapla büyüyen bir neslin, geleceği daha güçlü kuracağına inanıyoruz. Tüm Denizli halkını bu büyük buluşmaya davet ediyorum' diye konuştu.