CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan isimleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, tutukluluk süreçlerine dikkat çekerek, 'Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız, iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir' dedi.

İZMİR (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programının ikinci gününde Buca Cezaevi'ni ziyaret etti. Yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, tutuklu isimlerle görüştüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği isimler arasında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya yer aldı.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Buca Cezaevi ziyareti sonrası basın açıklaması yapıyor. https://t.co/5LhD9jJT2F — CHP ???????? (@herkesicinCHP) September 3, 2026

'İDDİANAME BİR AN ÖNCE YAZILMALI'

Ziyaret sonrası açıklamasında tutukluluk sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, soruşturmalarda iddianamelerin hazırlanmasının geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, 'Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız, iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir' ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/U4IQTuX53o4