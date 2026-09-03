MHP Düzce İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan İlhami Caboğlu tek listeyle yeniden seçildi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede il yönetim kurulu ve üst kurul delegeleri de belirlendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - MHP Düzce İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede mevcut İl Başkanı İlhami Caboğlu, tek listeyle girdiği seçimde yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye MHP MYK Üyesi ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile MHP MYK Üyesi Turan Şahin, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken, teşkilatın çalışmaları ve yeni döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Seçim sonucunda yeniden il başkanlığı görevine getirilen Caboğlu, kongreye katılan partililere teşekkür etti.

Kongrede il yönetim kurulu ve üst kurul delegeleri de belirlendi.